Kiabálva káromkodott a Forma-1-es csapatfőnök - videó

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzése után veszett össze egy újságíróval. A rövidre sikerült gyakorlás után természetesen mindenki a csatornafedelekről beszélt, ez bőszítette fel Wolffot, aki szerint több tiszteletet érdemelnének az F1-ben dolgozók.

A nem megfelelően rögzített csatornafedelek miatt rövidre sikerült az első szabadedzés a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon péntek hajnalban. A gyakorlást akkor intették le, amikor Carlos Sainz Ferrarija megállt, miután a spanyol ráment az aknafedélre.

A második szabadedzést is halasztani kellett a munkálatok miatt, így ottani idő szerint hajnali 2-kor, közép-európai idő szerint 11-kor kezdik majd a tervek szerint a második gyakorlást. Az első edzés után újságírók kérdezték Wolffot, aki akkor akadt ki, amikor az egyik riporter szerint az incidens komoly foltot ejthet a Las Vegas-i rendezvényen és az egész Forma-1-en.

„Ez nem folt, ez semmi. Egy szabadedzésről van szó, amiről holnapra már senki nem fog beszélni. Teljesen nevetséges, hogy egy kib...ott aknafedőről beszélsz. Korábban is történt hasonló, ez semmiség és ez csak az első edzés volt. Inkább éltesd azokat, akik mindent megtettek azért, hogy itt futam lehessen, hogy nagyobb ez a sport, mint valaha volt. A Liberty Media remek munkát végzett, és csak azért, mert az első edzésen nem volt megfelelően rögzítve egy fedél, még nem kell pocskondiáznunk senkit. Az autó összetört, ez szomorú Carlos miatt, és veszélyesebb is lehetett volna, így mindenkinek elemezni kell a helyzetet és biztosítani, hogy ne legyen több ilyen" – mondta Wolff, akinek a lezárása is érdekesre sikeredett.

„Arról beszélni, hogy folt esett a sportágon egy csütörtök esti esemény miatt... Úgysem nézi senki az első szabadedzést az európai idő miatt."