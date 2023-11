Rendhagyó festéssel készül a Forma-1-es csapat a Las Vegas-i Nagydíjra

A Red Bull és a Ferrari után az Alpine Forma-1-es csapata is bejelentette, hogy különleges festéssel fog versenyezni a hétvégi Las Vegas-i Nagydíjon.

Az Alpine autóinak színösszeállítása nem fog változni, csak a dizájn, ami a Palace és a Kappa divatmárkákkal együtt indított marketingkampány része.

A Palace egy londoni márka, amely korábban a Juventus futballcsapatával, valamint a Golden Globe-, kétszeres Oscar- és hatszoros Grammy-díjas brit énekessel, Elton Johnnal is kötött együttműködést. Az új festéssel pedig felkerül a márka neve is az A523-ra, amely a rózsaszín mellett kék színben pompázni a Las Vegas-i hétvégén. Illetve az új dizájnhoz természetesen új ruhakollekció is társul, így Pierre Gasly és Esteban Ocon overálja is megújul a hétvégére.

"Nagyon izgatottak vagyunk, hogy partnerünkkel, a Kappával együtt bemutathatjuk ezt az egyedülálló együttműködést az ikonikus Palace márkával. Az Alpine-nak először nyílt lehetősége, hogy együtt dolgozzon egy ilyen társprojekten, ahol a divat és a sport tökéletesen találkozik egymással. Hihetetlen volt az elmúlt néhány hónap kreatív folyamata és eszmecseréi. Nagy büszkeséggel mutatjuk be tehát az A523 egyedi festését, amelyet a Las Vegast körülvevő sivatag ihletett" – mondta David Gendry, az Alpine alelnöke.

A csapat beszámolója szerint a hétvégére gyártott különleges sapkák és pólók csütörtöktől lesznek elérhetőek a helyszínen a szurkolók számára, majd pénteken világszerte kaphatóak lesznek.