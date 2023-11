Verstappen a Forma-1 tulajdonosa akar lenni

A Red Bull háromszoros világbajnoka, Max Verstappen szívesen lenne a Forma-1 tulajdonosa, mert rengeteg dolgot megváltoztatna a versenyekkel kapcsolatban.

A holland sztár gyakran kritizálja nyilvánosan az F1 felépítését, függetlenül attól, hogy sorozatban a harmadik vb-címét szerezte meg idén és egyértelműen uralja a mezőnyt. Verstappen a sprintfutamokat legszívesebben eltörölné, emellett számos dolgon változtatna, hogy izgalmasabb és szórakoztatóbb legyen a világbajnokság

Persze, jó lenne, ha lenne beleszólásom a dolgokba. Szívesen lennék a Forma-1 tulajdonosa, csak ez nem túl reális" - mondta az 52-szeres futamgyőztes versenyző.

"Az aggályainkat hangoztatjuk, de azt is kimondjuk, ha valami jó döntés volt, nyitott ez a dialógus. Amit lehet, megteszünk, hogy a döntéshozók hallgassanak ránk és mi is meghallgatjuk őket. Próbálunk velük kommunikálni, meglátjuk, mi lesz belőle" - utalt Verstappen a pilóták szakszervezetére (GPDA), ami a sportágban hozott döntésekkel kapcsolatban képviseli a versenyzők érdekeit. Ennek fontosságát a Red Bull másik pilótája, Sergio Pérez is kiemelte.