Elképesztő projekt: készül a Red Bull-tengeralattjáró

Adrian Newey egy olyan tengeralattjáró befejezésével is foglalkozik, amivel még a Red Bull alapítója, Dietrich Mateschitz bízta meg.

Adrian Newey - aki helyett a Red Bull Forma-1-es technikai csapatának mindennapos vezetésével már Pierre Waché foglalkozik, a 2022-es technikai szabályváltozás után elsősorban az autóik felfüggesztésével foglalkozott - már csak idejének 50 százalékában dolgozik a Red Bull Forma-1-es autóin.

„Azt hiszem, egy kicsit különc vagyok, de sikerült eljutnia a csapatnak egy olyan szintre, hogy már nélkülem is képesek ugyanolyan szigorú eljárásrend szerint dolgozni. Ez teszi lehetővé azt, hogy kissé elkényeztetett helyzetben legyek, ami megengedi, hogy bármibe belekóstoljak" - mondta Newey a Motorsport beszámolója szerint.

A legszokatlanabb projektje most egy tengeralattjáró tervezése volt, amit a Red Bull tavaly elhunyt alapítója, Dietrich Mateschitz rendelt tőle.

„Nagyon sajnálom, hogy végül nem láthatja az elkészült példányt. Őszintén, egy kicsit még én is izgultam ezen a projekten, már azelőtt is, hogy bejárta volna a világsajtót a Titanicnál járó tengeralattjáró balesete, de éppen ezért dolgozunk igazi szakértőkkel. Nem is merülne majd a tengeralattjáró mélyre, Dietrich csak annyit mondott, hogy egy egyszerű tengeralattjárót szeretne, amit könnyű szállítani a privát szigete körül" – mondta Newey, aki arra a felvetésre, hogy ki fogja-e próbálni az elkészült prototípust, idegesen nevetve azt válaszolta, hogy „a puding próbája az evés, szóval igen".