A Red Bull főnöke elmondta, mivel van a legnagyobb baj a Ferrarinál

A Red Bull Forma–1-es csapatának vezetője, Christian Horner kifejtette a véleményét arról, hogy mi lehet az oka a Ferrari elmúlt másfél évtizedben látott eredménytelenségének.

Horner 2005 óta irányítja a Red Bullt, amely ez idő alatt hét egyéni- és hat konstruktőri bajnoki címet szerzett. A Ferrari eközben 2007-ben nyerte meg mindkét címet, 2008-ban pedig a konstruktőri győzelmet, ám azóta egyetlen év végi trófeát sem sikerült begyűjtenie az csapatnak.

A legendás olasz istálló az év eleji csapatfőnökváltás óta ugyan az egyetlen csapat, amely idén futamon le tudta győzni a Red Bullt [Szingapúrban], a konstruktőrök között mégis még a Mercedes is megelőzi őket.

Így látja a Ferrari legnagyobb gondját Horner

Christian Horner szerint az összességében látott sikertelenség fő oka, hogy a Ferrarit mindenki nemzeti ügynek tekinti, ezáltal olyan hatalmas figyelmet kap Olaszországban, amit nem tudnak kezelni a csapatnál, és így rengeteg hibát követnek el a háttérben.