Fájdalmas volt nézni a kínlódásukat, mondja Hamiltonékról az egykori F1-es sztár

A Mercedes csapata biztató kezdés után borzalmas futammal zárta le a Brazil Nagydíj hétvégéjét. A szakkommentátorként dolgozó korábbi Forma-1-es menő, Martin Brundle is megszólalt a történtek kapcsán.

Tényleg nem kezdődött pedig rosszul a hétvége: a pénteki időmérőn Lewis Hamilton az ötödik, míg George Russell a hatodik helyen zárt, majd a szombati sprintkvalifikáción utóbbi negyedik lett, míg a hétszeres világbajnok ott is az ötödik rajthelyet szerezte meg. Magán a sprintfutamon Russell megőrizte a negyedik helyet, míg Hamilton csak hetedik lett.

A veterán világbajnokhoz - másokhoz hasonlóan - sokat panaszkodott a Pirelli lágy abroncsaira, amelyek teljesen elfogytak szinte néhány kör után. Ez aztán a vasárnapi futamon jött ki igazán, amit Russell be sem tudott fejezni, míg Hamilton éppen csak megúszva a körhátrányt nyolcadik lett.