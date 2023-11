Hihetetlen mértékben nőnek a Forma-1 bevételei

A Forma-1 nem kevesebb, mint 100 millió dollárral növelte a bevételeit 2022 ugyanezen időszakához képest, ami hatalmas fejlődést jelent.

A bevételek 2023 harmadik negyedévében 25 százalékkal növekedtek az előző évi időszakhoz képest, így az F1 továbbra is komoly ütemben fejlődik. A Forma-1 bevételei a harmadik negyedévre elérték a 887 millió dollárt, így összességében 24 százalékos növekedést könyvelhetnek el.

A tulajdonos Liberty Media azt is közölte, hogy a pénzalap már 432 millió dollárosra hízott. Ez az a pénzdíj, amit a 10 csapat között osztanak majd szét a szezon végén.

A növekedés fő okának a versenyhétvégék megfelelő elosztását tekintik, z egy évvel ezelőtti időszakhoz képest 2023-ban eggyel több futamot rendeztek.

Az F1 vezetője, Stefano Domenicali rámutatott, hogy a Forma-1 sokkal komolyabb tempóban növekszik, mint a világ legtöbb sportvállalkozása.

„A Forma-1ben továbbra is telt házasak az események, sorra dőlnek a nézőcsúcsok, folyamatosan nőnek a követőink a közösségi felületeken és a digitális platformokon is. Ez a növekedés természetesen feltűnik a partnereknek és a befektetőknek is, akik szívesen támogatnak bennünket."