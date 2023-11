Hamilton a csapatán és a csapattársán is csak röhögött

Nem élete futamát teljesítette a Mercedes pilótája, Lewis Hamilton a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíjon, amit azzal is érzékeltetett, hogy többször is kínjában nevetett a csapatrádióban elhangzott kéréseken.

Hamilton a rajt után a harmadik helyre lépett előre, ám az újraindítást követően fokozatosan esett vissza a mezőnyben. Fernando Alonso hamar megelőzte őt, és noha úgy tűnt, segíthet neki, hogy ezután csapattársa, George Russell haladt mögötte, végül nem tudtak összedolgozni. Russell kérte a rádióban, hogy Hamilton tartsa őt DRS-távolságon belül, ám nem így lett, ezzel pedig Sergio Pérez előbb a fiatalabb, majd az idősebb Mercedes-pilótát is könnyedén megelőzte.

A hétszeres világbajnoknak ugyan szólt Peter Bonnington versenymérnök a rádióban is, hogy vegyen vissza (és segítse Russellt), ám ő csak gúnyosan felnevetett, majd így válaszolt: azt akarod, hogy versenyezzek, vagy hogy átadjak pozíciókat?".

A Mercedesnek a folytatásban sem volt megfelelő tempója, mindkét pilóta nagyon szenvedett a gumikopással, és Carlos Sainz, majd Pierre Gasly is megelőzte őket. Hamilton második bokszkiállása előtt Bonnington arra kérte, hogy nyomja meg még az utolsó köröket a használt gumikon, amennyire lehet, ám a brit pilóta ezúttal is csak kínjában tudott nevetni: már az elmúlt öt körben is ezt csináltam, haver".

Russell végül be sem fejezte a versenyt a magas olajhőmérséklet miatt, amely következtében a Mercedes túl kockázatosnak gondolta a befejezést egy esetleges motorhiba miatt. Hamilton pedig nyolcadikként zárt, így 32 pontosra növelte a hátrányát az összetett második helyén álló Pérezhez képest, a Mercedes előnye pedig 20 pontra csökkent a Ferrarival szemben a konstruktőrök között.

Forrás