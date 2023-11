A Ferrari 18 éves magyar pilótája legyőzte a korábbi F1-es sztárt

Válint Bence a harmadik helyen végzett a Ferrari Challenge legrangosabb bajnokságában, a Trofeo Pirelliben, mindezt úgy, hogy többek között a volt Forma–1-es pilótát, Adrian Sutilt is megelőzte. A 18 éves pilóta ezt követően a Borsnak adott interjút, melyben beszélt arról, hogy került kapcsolatba az autósporttal, és beszélt a jövőbeli terveiről is.

Válint Bence az idei szezont a Ferrari Challenge bajnokságban töltötte, ahol a legmagasabb szintű Trofeo Pirelli sorozatban az előkelő harmadik helyet szerezte meg az összetettben úgy, hogy a hét versenyhétvégéből mindössze ötön sikerült elindulnia. A Bors elkísérte a 18 éves pilótát az idei utolsó futamára, amit Mugellóban rendeztek meg.

Hat éves koromban kezdtem el a versenyzést, apukám mutatta meg, régen ő is versenyzett. Elvitt egy házunk melletti aszfaltplaccra, ahol odaadta nekem az első gokartot. Mentem vele pár kört, és azonnal elragadott az élmény" – mondta a Borsnak Válint Bence, aki a versenyzést hat évesen kezdte, két évvel később pedig már Micromax kategóriában magyar bajnok volt a gokartban.

Válint Bence 2019 óta versenyez a felnőtt mezőnyben, abban az évben második lett a Közép-Európa Kupán, 2020-ban és 2021-ben pedig a Forma–1-nek az egyik előszobájának számító F4-ben vitézkedett, voltak szép eredményei (Monzában 6. lett), de az F3-as lehetőség már nem jött. A Ferrari előtt tavaly a Lotus Cup Europe sorozatban volt érdekelt.

Mugellóban csütörtökön egy negyedik, pénteken egy második helyet szerzett, így szerezte meg a harmadik helyet, többek között a 128 Forma 1-es futamot teljesítő sztárt, a német Adrian Sutilt is megelőzte. A vasárnapi Finale Mondiale versenyen (ez nem számított bele a bajnokságba) a harmadik helyről rajtolt, egy rövid ideig az élre állt, utána viszont a sárga zászlós fázis alatt kilökték, és futómű sérülés miatt fel kellett adnia a küzdelmet.

A 18 éves pilóta a Borsnak beszélt még arról, hogy milyen F1-es sztárokkal találkozott az utóbbi időben, de a versenyzés mellett az egyetem is szóba került, ugyanis Válint Bence a mesterséges intelligenciáról tanul. A Rossocorsa-Ferrari Budapest pilótája mellett megszólalt az édesapja, Válint Tibor is, aki 2010-ben szintén indult a Ferrari Challenge-ben, mellette pedig a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) korábbi elnöke, Oláh Gyárfás is elmondta, hogyan figyelt fel a tehetséges pilótára, akinek a karrierjét most menedzserként segíti.

A teljes interjú a linkre kattintva olvasható el.