Vizsgálatot indított az FIA a brazíliai futamon történt botrány miatt

A Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj után a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vizsgálatot indított a helyi szervezők ellen.

A hivatalos dokumentum alapján azért hívatta be az FIA a Sao Pauló-i szervezőket, mert idő előtt, hivatalos engedély nélkül léptek be a pódiumceremóniára készülő nézők a pályára.

Idén már Ausztráliában is történt hasonló Óriási botrány: a szurkolók is hatalmas életveszélyben voltak az Ausztrál Nagydíjon

A szervezőknek magyar idő szerint vasárnap este volt jelenésük a versenybíróknál, és nem sokkal később meg is született a vizsgálat eredménye.

Frissítés:

A magyarázatban az FIA kifejtette, hogy az 1-es kanyarnál több néző is a pályára rohant a futam leintése után, amikor az autók még a pályán tartózkodtak, ezzel balesetveszélyes pillanatokat okozva és megszegve a biztonsági előírásokat. A szervezők elismerték a hibájukat, amely már korábban is előfordult Brazíliában. Kijelentették, hogy alapos vizsgálatokat fognak végezni és lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a jövőben ne forduljon elő hasonló. Az FIA kötelezte a Sao Pauló-i szervezőket, hogy legkésőbb január 30-áig nyújtsanak be papírokat arról, hogy miként tervezik mindezt, azaz hogyan lehet még biztonságosabbá tenni a 2030-ig szerződést hosszabbító interlagosi pályát a következő évekre.