Megállás nélkül káromkodott, teljesen kifakadt a Forma-1-es pilóta - videó

Daniel Ricciardo, az AlphaTauri pilótája kevéssel maradt le a pontokról a Sao Pauló-i Nagydíj szombat esti sprintfutamán, amit nehezen viselt.

Az ausztrál versenyző Oscar Piastrival és Carlos Sainzcal harcolt nagyot a nyolcadik helyért, honfitársát meg is előzte, és az utolsó körben a Ferrari spanyol pilótáját is támadta. Végül az előzés ekkor már nem sikerült, miután Sainz is használhatta az állítható hátsó szárnyát Lewis Hamilton miatt, így Ricciardo kilencedikként zárt, ami a sprinteken nem ér pontot.

Ezután az ausztrál pilóta a levezető körében a csapattársától, Cunoda Jukitól megszokott káromkodó stílust vette fel, még a japánnál is jobban kifakadt, és a versenymérnöke is alig tudta megnyugtatni.

„B***d meg, b***d meg, b***d meg, b***d meg. Bocsánat, srácok. Az a k***a DRS a második kanyarnál nem segített. Ha előtte előzöl, akkor pórul jársz, mert onnan lehetetlen [megtartani a pozíciót] – utalt Ricciardo arra, hogy kétszer is ott előzte őt vissza Sainz a sprintfutam közben. – Na mindegy, csendben maradok, sajnálom."

Ricciardónak a vasárnap, magyar idő szerint 18 órakor kezdődő versenyen sem lesz egyszerűbb pontot szereznie, miután az időmérőn elért eredménye alapján csak a 17. helyről rajtolhat.