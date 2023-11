Verstappen a jövő évi csapattársáról beszélt

Max Verstappen fantasztikus szezont fut, hiszen már jóval a világbajnokság vége előtt bebiztosította harmadik vb-címét, így nem csoda, hogy már a jövőjével foglalkozik mindenki. Pontosabban azzal, hogy vajon ki lesz majd Verstappen csapattársa a következő évben. Sergio Péreznek 2024 végéig van szerződése a Red Bull-lal, de senkit nem lepne meg, ha nem ő ülne a másik autóban majd jövőre, hanem Daniel Ricciardo.

„Mindig jó kapcsolatom volt Daniellel, amikor csapattársak voltunk, és persze akkor is, amikor nem. Mindemellet Checóval is remek a kapcsolatom, így nem érzeném fairnek, ha most arról kellene beszélnem, ki legyen a csapattársam jövőre. Mindketten nagyszerű csapattársak, ezért nem is ezzel foglalkozom, hanem csak magammal. Ha marad Checo, nagyszerű, mert nagyon jó a munkakapcsolatunk, de munkán kívül is remek srác. Daniellel is jól kijövünk, így hiába teszitek fel ezeket a kérdéseket, lehet, nem is történik majd semmi" – mondta Max Verstappen a Brazil Nagydíj előtt.

Verstappent arról is kérdezték, ha úgy adódna, átengedné-e az első helyet Péreznek, ugyanis neki még kellenek a pontok a második helyhez.

„Szerintem nem mindig rajtam kellene múljon a pontszerzés. Bízom Checóban, hogy az élen tud maradni, mert nekünk van a legjobb autónk. Tavaly nem beszéltük át megfelelően, hogy elengedjük-e egymást, reméljük, nem kerülünk ilyen szituációba, akkor járna mindenki a legjobban" – tette hozzá a holland.

„Még nem gondolkodtunk ezen, de ha erre kerül a sor, akkor majd biztosan élvezhetjük Max támogatását" – mondta Pérez a jövő évi helyzettel kapcsolatban, de szerinte a helyzet tiszta, ugyanis érvényes a szerződése jövőre is.

Pérez arról is beszél, hogy a mexikói futam csúfos kudarca után örül annak, hogy azonnal itt a lehetőség javítani és nem kell két hetet várnia.

A pilótacseréről megszólalt Ricciardo is, aki szerint még nem beszélt a Red Bull-lal, és lemondása szerint az AlphaTaurin múlik majd minden. Az ausztrál hozzátette, nagy dolognak tartja, hogy két hét alatt ekkora lépést tett a csapattal felfelé.