Verstappenék még sohasem éltek át olyat, mint a brazíliai időmérőn

A Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj időmérő edzését a Red Bull-lal háromszoros világbajnok Max Verstappen nyerte meg a ferraris Charles Leclerc, és az Aston Martint vezető Lance Stroll előtt. Lássuk, hogyan értékelte a brazíliai kvalifikációt az első három helyről induló pilóta!

Max Verstappen 2021 után ismét az élen zárt a brazíliai időmérőn. Nem is akárhogyan, a Q3 elején ugyanis a koromfekete felhőkből leszakadt a hatalmas eső, így az egyetlen (száraz pályás gumikon megtett) gyors körüket is befolyásolta a csapadék a pilótáknak. A nagy szél ráadásul a pálya melletti tóból is befújta a vizet, így szinte minden irányból kaptak belőle a versenyzők.

„Nem tudtuk, hogy ekkora eső érkezik a végére, ahogy azt sem, hogy pontosan mikor fog. De ez az idő őrületes, Charles-lal azt beszéltük éppen, hogy valami érthetetlen dolog történt az utolsó körünkön. Nagyon erős lett a szél, így sok időt veszítettünk. Elég hektikus volt – mondta Verstappen a leintés után, fedett helyen. – Szorosnak tűnik az állás, és eléggé kopnak a gumik, úgyhogy erre figyelnünk kell majd a futamon."

Max Verstappen receives his 11th @pirellisport Pole Position Award of the season from Brazilian football legend, Adriano #F1#BrazilGPpic.twitter.com/8kTu1wyCyT — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

Az elmúlt két versenyhétvégén pole pozíciót szerző Charles Leclerc-nek ezúttal a második hellyel kellett megelégednie, de így sem csalódott, hanem inkább meglepett volt a leintést követően a monacói pilóta. Soha életemben nem tapasztaltam még ilyet a pályafutásom során. A négyes kanyartól nem éreztem esőt, mégis hihetetlenül nehéz volt vezetni az autót. Nem tapadt semmi, és gondoltam arra is, hogy inkább bejövök a bokszba, úgyhogy nagyon meglepett a második hely. Szerencsére sikerült jó döntést hoznia a csapatnak – nyilatkozta Leclerc. – A versenytempónk még kérdéses, de bízom benne, hogy vasárnapra jó lesz. Ahogy azt is remélem, hogy szombaton és vasárnap sem lesz túl sok eső..."

Lance Stroll a szezonbeli legjobb időmérőjét teljesítette, és hogy ez nem csak a hajrábeli időjárásnak köszönhető, azt mutatja, hogy az első két szakaszban is várakozáson felül teljesített a kanadai.

„Az autó jól működött a teljes időmérőn, de a Q3 így is nagyon nehéz volt. Nem sikerült jól a köröm, csúszkáltam, de a körülmények miatt végül ez is elég volt a harmadik helyhez – értékelt Stroll. – Nehéz hétvégéken vagyunk túl, remélhetőleg ez most jobban sikerül majd."

A versenyhétvége szombaton a sprintkvalifikációval folytatódik, majd jön a sprintfutam, a Brazil Nagydíjra pedig vasárnap 18 órától kerül sor.