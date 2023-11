Hideg zuhany a perrel fenyegetőző Forma-1-es sztárnak, hogy a hazai futamára sem hívták meg

A Ferrari korábbi pilótája, Felipe Massa kihagyja a hétvégi Sao Pauló-i Nagydíjat.

Felipe Massa perrel fenyegette meg a Nemzetközi Automobil Szövetséget (FIA) és a Forma–1-et amiatt, mert szeretné megkapni a 2008-as világbajnoki címet. Az F1 vezetése eddig nagykövetként számított a brazil ex-pilótára, ám a jogi ügy még mindig nyitott a felek között, emiatt pedig ebben a formában már nincs lehetősége kilátogatni a futamokra. Az ügy kirobbanása óta Massa több olyan nagydíjat is kihagyott, ahol eredetileg jelenése lett volna. A motorsport beszámolója szerint a mostani hétvégén a hazai versenyét is ki fogja hagyni.

Az egyetlen dolog, amit tudok, hogy az F1 megkért, hogy ne menjek el a monzai versenyre. Mentem volna Japánba is, de végül lemondtam. Brazília kapcsán semmiről nem beszéltünk, de a monzai hétvége óta semmilyen kapcsolatban nem álltam velük" – mondta Massa.

Ugyanakkor a brazil elárulta, hogy magánszemélyként nem akar menni, csupán nagykövetként venne részt a hétvégéken, erre azonban nincs már lehetősége.



"Azt hiszem, nem fogok. Csak nagykövetként mennék a versenyekre. 100%-ig tiszteletben fogom tartani a jelenlegi jogi helyzetet, olyannyira, hogy nem fogok elmenni amiatt, ami történik. Nem volt hívás és nem volt beszélgetés a nagyköveti munkámról, ezért nem hiszem, hogy részt kell vennem a versenyen" – zárta rövidre a találgatások a brazil.



A hétvégi Sao Pauló-i Nagydíj kihagyása különösen fájó lehet Massának, hiszen az interlagosi pálya közelében nőtt fel, ami így különleges helyet foglal el szívében. Pályafutása során kétszer nyert Brazíliában, 2006-ban és 2008-ban, ahol végül elbukta a világbajnoki címét Lewis Hamiltonnal szemben.