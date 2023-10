Drámai titkot árult el Michael Schumacher ügyvédje

Michael Schumacher ügyvédje, Felix Damm végre elárulta, hogy a hétszeres Forma-1-es világbajnok családja miért nem oszt meg információkat a német legenda állapotáról.

Michael Schumacher 2013. december 29-én szenvedett súlyos síbalesetet, ami után hosszú időre kómába esett. Azóta otthon ápolják a hétszeres világbajnokot, ám a család titkolózása miatt az állapotáról nagyon keveset lehet tudni, csak a közvetlen családtagok és a legközelebbi barátok tudnak a hogylétéről.