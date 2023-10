A McLaren csapatfőnöke Schumacherhez és Alonsóhoz hasonlította Norrist

Andrea Stella úgy érzi, Lando Norrisnak megvan a tehetsége ahhoz, hogy olyan magasságokba juthasson, mint Michael Schumacher vagy Fernando Alonso. A McLaren csapatfőnöke azonban azt is elismerte, hogy a brit pilótának ehhez azonban szüksége lesz egy jó autóra.

Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke nem a levegőbe beszél, hiszen korábban a Ferrarinál Schumacher teljesítménymérnökeként dolgozott, a német legenda visszavonulása után pedig Kimi Räikkönent és Fernando Alonsót is megkapta maga mellé.

Stella a Beyond the Grid podcastban elmondta, miért gondolja úgy, hogy Norris a legendás világbajnokok nyomába érhet.

„Úgy gondolom, minden megvan Landóban a sikerhez, ahogy ezek a pilóták is képesek voltak a sikerre, úgy jönnek össze nála is a dolgok. A természetes sebesség tekintetében Lando szerintem olyan nagy nevekkel is felveheti a versenyt, mint Michael Schumacher vagy Fernando Alonso" - mondta Stella, aki hangsúlyozta, hogy a sikeresség legfontosabb tényező az lesz, hogy a versenyek felépítését folyamatosan javítsák.

„A lehető legjobban kell alkalmazkodni, mert sosem lesz tökéletes autója. Sosem lesz tökéletes helyzetben. Lando ebből a szempontból igen erős utat jár be, amit bizonyít, hogy amint erős autót adtunk neki, amivel lehetett a dobogóért harcolni, ő a dobogóra állt vele. Egyértelmű, hogy ott van. Most már sokkal inkább mi tartozunk neki azzal, hogy olyan autót adjunk neki, amivel ki tudja használni a képességeit" - tette hozzá Andrea Stella, aki hangsúlyozta, hogy egyik legnagyobb erőssége, hogy elképesztően részletes az időérzéke, ami abban nyilvánul meg, hogy fél másodperces eseményeket úgy ír le, mintha egy órásak lettek volna, ez pedig a legjobb pilóták jellemzője.

A brit pilóta elképesztő formában autózik az utóbbi időben. A legutóbbi öt futamon négyszer dobogóra állhatott, a Mexikói Nagydíjon pedig a 17. helyről rajtolva az ötödik helyre hozta be a McLarent.