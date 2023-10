Pérez otthon tette tönkre végleg a karrierjét, sokkos állapotba került a horrorbalesetet szenvedő pilóta

A Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj hétvégéjén Max Verstappen és a Red Bull ismét sebezhetőnek bizonyult szombaton, ám a versenyen ellenállhatatlan volt az idei 16. sikerét szerző holland világbajnok, aki 251 pontosra növelte az előnyét a pontverseny élén. Csapattársa, Sergio Pérez hazai pályán kiválóan rajtolt, ám a vakmerősége miatt egyetlen kanyarig tartott a futama, ez pedig akár a karrierjébe is kerülhet Daniel Ricciardo kiváló szereplésének is köszönhetően. Lewis Hamilton vasárnapra megint feltámadt, és ezúttal ki sem zárták, amellyel életben tartotta a reményeit az összetett második helyére. Kevin Magnussen és a reakciója az ijesztő balesetére pedig megmutatta, hogy milyen veszélyes sportágat űznek a Forma–1-es pilóták. Többek között ezek is szóba kerültek a szezon 19. versenyhétvégéjét követő értékelésünkben.