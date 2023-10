Alonso meglepő helyre címezte kőkemény kritikáját

Fernando Alonso csak 13. lett a Mexikói Nagydíj időmérőjén így nem csoda, hogy a legkeményebb kritikát saját magával szemben fogalmazta meg a kétszeres világbajnok.

Az Aston Martin 42 éves veterán pilótája remekül kezdte az idényt, hiszen az első nyolc futamon hatszor is dobogóra állhatott. A Kanadai Nagydíj óta viszont csak egyszer, az augusztusi Holland Nagydíjon sikerült ez a bravúr, és most már neki magának is elege van ebből, különösen amiatt, hogy immár a magára találó McLaren is megelőzte az Aston Martint a konstruktőri pontverseny harmadik helyéért vívott csatában.

Nem végzek jó munkát ezen a hétvégén. Folyamatosan úgy érzem, hogy lépéshátrányban vagyok, és egyáltalán nem bízom az autóban. Pénteken nagy sebességnél forogtam meg, és akár a falban is végezhettem volna. Én sem nyújtom a legjobb formámat. Mindannyiunknak javulnia kell."

A világbajnokot nagyon frusztrálja, hogy az autója a legváltozóbb körülmények között, hol a gyors kanyarokban, hol a kerékvetőkön vall kudarcot, és válik nehezen irányíthatóvá.

Alonso még a visszaesés ellenére is a negyedik helyen áll a pilóták pontversenyében, de az előnye már csak 12 pont a vasárnap este a második helyről rajtoló honfitársa, Carlos Sainz Jr. előtt.