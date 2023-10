Lewis Hamilton óriási születésnapi bulit tartott a vegán kutyájának - képek

Lewis Hamilton ismét kitett magáért, ugyanis egy születésnapi bulit rendezett szeretett bulldogjának, Roscoe-nak.

A hétszeres Forma-1-es világbajnok kutyája a 11. születésnapját töltötte, a brit pilóta pedig az alkalomhoz illően ünnepelt a háziállattal. Hamilton akárcsak az elmúlt évtizedben, most is gondoskodott arról, hogy a dekorációban és az ünnepi hangulatban ne legyen hiány. Amellett, hogy a zsúron jelenlévő kutyák szülinapi csákót viseltek, míg Roscoe egy koronát, még héliummal töltött lufik és vegán torta is volt a kutyabulin. Mivel Hamiltonhoz hasonlóan Roscoe is vegán, így a születésnapi tortáját is ennek megfelelően kellett elkészíttetni.



A Mercedes F1-es csapatának 38 éves versenyzője természetesen a jeles napról egy képet is megosztott a hivatalos Instagram-oldalán.