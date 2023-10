A nagyot hibázó Hamilton a kamerák előtt már nem merte a csapatát szidni

A Forma–1-es Amerikai Nagydíjat a Red Bull holland világbajnoka, Max Verstappen nyerte a mercedeses Lewis Hamilton és a mclarenes Lando Norris előtt. Lássuk, hogyan értékelték az austini versenyt a dobogósok a leintés után!

Max Verstappen az idei 15., összességében az 50. futamgyőzelmét szerezte annak ellenére, hogy csak a hatodik pozícióból rajtolhatott. A holland a féltávnál vette át a vezetést, és a fékproblémái ellenére sikerült is megtartania az első helyet.

„Az egész versenyen sokat küszködtem a fékekkel, márpedig itt sok kanyar és sok féktáv van, úgyhogy ez megnehezítette a versenyemet. Nagyon szoros volt a vége, ami a lekörözöttek miatt is nehéz volt. A gumikat óvni kellett, egy arany középútra volt szükségem – mondta Verstappen a futamot követően. – Hihetetlen, hogy megvan az 50. sikerem, és éppen az Egyesült Államokban, nagyon büszke vagyok erre. De nem állunk meg itt!"

Lewis Hamilton a hajrában megközelítette Verstappent, de végül megtámadni nem tudta, így továbbra is várat magára a 2021 vége óta hiányzó futamgyőzelem a Mercedes színeiben. Ám a második hellyel is 19 pontra zárkózott az összetett második pozícióját illetően Sergio Pérezre. Noha a futam közben folyamatosan kritizálta a csapata taktikai döntéseit a rádióban, az értékelése alapján rájött, hogy a saját elfékezése akadályozta meg abban, hogy az optimális stratégiát kövesse a Mercedes, és ez akár a győzelmébe is kerülhetett.

„Először is gratulálok a Red Bullnak az újabb remek munkájukért, és Maxnak a hibátlan teljesítményéért. Közeledtem rá a végén, bíztam benne, hogy megelőzhetem, de kellett volna még pár kör. Hálás vagyok a csapat munkájáért és a sikeresnek bizonyuló fejlesztésekért – nyilatkozta Hamilton, aki a 11. austini versenyén a 10. dobogóját szerezte. – A futam eleje nehéz volt, aztán hibáztam egyet, amit nehéz volt megemésztenem, de ez is tapasztalatot adott. Örülök ennek az eredménynek, főleg itt, az Egyesült Államokban."

A második helyről rajtoló Lando Norris egy ideig a győzelemre is esélyesnek látszott, végül a 100. F1-es futamán a 12. dobogójának is örülhetett a McLarennel.

„A verseny elején vezettem a versenyt és kontrollálni is tudtam azt, de ez nem volt elegendő. Így is boldog vagyok, a kemény gumikon történő szenvedés ellenére jó futam volt. Fejlődünk, megyünk tovább, de kell még pár lépés, hogy utolérjük a többieket – értékelt Norris a sorozatban szerzett negyedik dobogója után. – Lewist agresszíven próbáltam magam mögött tartani a végén, de nem sikerült, onnantól a saját versenyemre koncentráltam. Ha picit hűvösebb lett volna, az segíthetett volna nekünk a gumikezelésben. Ám örülök, hogy itt is dobogós lehetek, erre előzetesen nem gondoltam volna."

A Forma–1-es szezon a következő hétvégén, a Mexikóvárosi Nagydíjjal folytatódik.