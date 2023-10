Súlyosabb büntetéseket vezet be az FIA a Forma-1-ben

Az FIA súlyosabb büntetéseket fog kiszabni a jövőben, ugyanis négyszeresére emelte azon pénzbírságok összegét, amelyeket maximálisan ki lehet szabni az F1-es hétvégéken indulókra.

A Motorsport Világtanács legutóbbi ülésén felülvizsgálták a szabályok azon részét, amelyek már 12 éve nem estek át semmilyen változtatáson. Ennek értelmében a versenybírák a korábbi 250 ezer eurós bírság helyett már maximum 1 millió eurós büntetést is kiszabhatnak az F1-es indulókra szabálysértés esetén. A módosítások a többi FIA-világbajnokságban is érvényesek lesznek, ezeken 750 ezerre emelkedett ez a szám, míg minden más bajnokságban 500 ezer lesz a felső határ mostantól.

A motorsport.com beszámolt róla, hogy a nagydíjak szervezőire vonatkozó előírások is szigorúbbak lettek, így a jövőben még tovább fogják limitálni a különböző pirotechnikai eszközök használatát, köztük a jelzőfényekét is, melyek a tavalyi Holland Nagydíjon komolyabb gondokat okoztak. Ez a szigorítás a pénzbüntetésekhez hasonlóan a többi bajnokságra is érvényes lesz, mert a raliban is kellemetlen és veszélyes helyzeteket okozhat, ha valaki az út mellett gyújt be egy ilyen jelzőfüstöt.