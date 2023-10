A hibáiról beszélt és már a visszaesésére gondolt a Ferrari pilótája a bravúrja után

A Forma–1-es Amerikai Nagydíj időmérő edzését a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc nyerte Lando Norris s Lewis Hamilton előtt. Lássuk, hogyan értékelte a kvalifikációt az első három helyről induló pilóta!

Charles Leclerc pályafutása során 21. alkalommal indulhat az élről, így immáron neki van a legtöbb rajtelsősége az F1-ben azok között, akiknek nincsen világbajnoki címe. Ráadásul idén harmadszor szerzett pole-t – Azerbajdzsánban és Belgiumban is egy sprinthétvégén nyerte meg az időmérőt a monacói.

„Nagyon jó volt az autó egész nap, köszönhetően a csapat munkájának minden jól működött, így én is jól éreztem magam benne. A Q3-ban futott első körömben volt néhány hiba, de utána senkinek nem volt könnyű javítania, úgyhogy nagyon boldog vagyok a pole miatt – mondta Leclerc az időmérő után, akinek a sikeréhez kellett az is, hogy elvették Max Verstappen utolsó gyors körét pályaelhagyásért. – Az egyes kanyart nagyon nehéz lesz az élen bevenni, de természetesen sokkal jobb az első sorból rajtolni, mint hátrébbról. Szeretem ezt a pályát és az itteni szurkolást, úgyhogy a közönségnek is hálás vagyok."

Lando Norris előzetesen úgy gondolta, hogy ez nem a McLaren hétvégéje lesz, ennek ellenére sikerült megszereznie a jogot az első sorból indulásra, így sorozatban a negyedik dobogójáért harcolhat vasárnap.

„Szuper nap volt, erre nem számítottunk, úgyhogy ez egy nagy bónusz a csapatnak. Két hete sokat hibáztam, de ma szerencsére ez nem így volt, szóval tényleg örülök. Volt ugyan néhány hiba a körömben, de Charles is hibázott, tehát nem hiszem, hogy a pole meg lehetett volna – nyilatkozta Norris, aki 130 ezredes hátránnyal zárt. – A széles egyes kanyarban gyakran történik valami, remélhetőleg vasárnap nekem is lesz lehetőségem előzésre. Charles mindig jól rajtol, nehéz lesz elkapni, de talán ennél jobb pozícióból nem is indulhatnék."

Lewis Hamilton az egész nap harcban volt a győzelemért, végül azonban a harmadik hellyel kellett megelégednie a Mercedes brit pilótájának az időmérőn – márpedig Austinban még sosem nyert senki az első sornál hátrébbról indulva.

„Nagyon szeretem ezt a helyszínt, Silverstone mellett az egyik kedvencem – kezdte a beszédét a helyiek dicséretével Hamilton. – Hálás vagyok mindenkinek a csapatnál a munkáért, hogy közelebb tudtunk kerülni az élcsapatokhoz, láthatóan működnek a fejlesztések. Mindent megpróbálok majd a második sorból, ilyen szurkolás mellett nem is tehetek mást."

Az időmérő a vasárnap magyar idő szerint 21 órakor kezdődő futam rajtsorrendjéről döntött, szombaton a sprintkvalifikációra és a sprintfutamra kerül sor Austinban.