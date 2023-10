Lerészegedett, majd másnaposan versenyzett Verstappen a Katari Nagydíjon

Brit sajtóhírek szerint Max Verstappen a Katari Nagydíj szombati sprintfutama után rengeteg alkoholt ivott és a vasárnapi versenyen másnaposan ült autóba.

A holland sztár a katari hétvége szombati napján biztosította be harmadik világbajnoki címét, miután második lett a sprintfutamon.

A motorsport.com megírta, hogy a brit The Standard információi szerint Verstappen még szombat este, néhány ital elfogyasztásával ünnepelte meg újabb vb-győzelmét. A klasszis pilóta állítólag a Red Bull csapatmegbeszélésén vallotta be, hogy 5 gin-tonicot ivott meg, majd azzal viccelődött, hogy ki is izzadta az italokat a vasárnapi futamon.

Verstappen egyébként azt is egyértelműsítette, hogy a Red Bull számára olyan, mint egy második család, ezért kitöltené 2028 végéig szóló szerződését az osztrák csapattal.