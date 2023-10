Rettegnek az újabb kínos bukástól a Mercedesnél

A Forma-1 következő állomása az Egyesült Államokban, Austinban lesz október 20. és 22. között. A Mercedesnél félnek az Amerikai Nagydíjtól, ugyanis attól tartanak, hogy ismét lemaradnak a dobogóról.

A szezonban hulámzó teljesítményt nyújtó Mercedesnél arra számítottak, hogy a pálya vonalvezetése miatt Katarban erősek lesznek, azonban a futam elején a saját csapattársával harcoló Lewis Hamilton a saját hibája miatt kiesett, George Russell pedig Lando Norris mögött jócskán lemaradva végzett a negyedik helyen.

"Nagy kérdés, hogyan fog teljesíteni az autónk Austinban. A pálya egyáltalán nem hasonlít Katarra, sokkal agresszívebben bánik a gumikkal az aszfalt és nagyon könnyű túlmelegíteni a gumikat" - számolt be a motorsport.com, a Merecedes vezető mérnökének, Andrew Shovlinnak az aggodalmairól.