Fernando Alonso: A szurkolók 99 százaléka nem érti, miről van szó a csapatrádióban

A rádióüzenetek hosszú évek óta elengedhetetlen részei a csapat-pilóta kommunikációnak az F1-ben, ám a külső szemlélők számára sok esetben félreérthető. A kétszeres Forma-1-es világbajnok Fernando Alonso nem aggódik amiatt, hogy versenyek alatt lejátszák olykor élő adásban a csapatrádióban elhangzottakat, mivel a spanyol pilóta úgy véli, a legtöbb rajongó semmit sem ért belőlük.

Az Aston Martin spanyol versenyzője a Japán Nagydíj alatt feszülten üzent a csapatrádión, amit aztán az egész világ hallhatott a televízión keresztül. A dolog hátterében az állt, hogy a többséggel ellentétben lágy gumikon rajtolt, majd a tizedik helyről feljött a hatodikra, de viszonylag korán, már a 11. körben ki kellett állnia a bokszba, hogy feltegyék neki a kemény keverékű abroncsokat, ami kiszolgáltatottá tette.

"Belöktetek az oroszlánok közé ezzel a korai kiállással. Ez hihetetlen!" – panaszkodott verseny közben Alonso a csapatrádión.

Alonso végül a nyolcadik helyen fejezte be a versenyt, de a rádiózása azt sugallta, hogy volt némi frusztráltság benne, azonban a verseny után úgy fogalmazott, a média félreértette az üzenetét, emiatt a tévés közvetítés rendezőit okolta.

Alonso már korábban is tett félreérthető kijelentést a csapatrádión keresztül, az egyik leghíresebb aranyköpése az volt, amikor 2015-ben a verseny közepén „GP2-es motornak" nevezte a Honda hajtásláncát. Ezt követően azt javasolta, hogy a csapatrádió legyen privát, és ne játsszák be a közvetítésbe a csapatrádióban elhangzottakat. Rajta kívül egyébként már más pilóták is panaszkodtak amiatt, hogy a tévés közvetítés rendezői folyamatosan csak kiragadják a szavaikat a szövegkörnyezetből.

Alonso most ismét megszólalt az ügyben, és kissé meglepő módon azt nyilatkozta, hogy egyáltalán nincs gondja azzal, ha közzéteszik az beszélgetéseket, de szerinte a rajongók sokszor nem is értik miről van szó, mert nem ismerik a csapaton belül zajló kommunikációt.