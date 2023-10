Az F1-es legenda szerint puhányok a mai versenyzők

A Forma-1-es legenda, Gerhard Berger szerint nincsenek megfelelő fizikai állapotban a mai versenyzők. Számára ez derült ki abból, hogy több pilótának is segítségre volt szüksége a Katari Nagydíj után.

A McLaren és a Ferrari korábbi versenyzője nem érti, miért kellett volna a szervezőknek közbelépnie az extrém időjárás miatt.

Többen is teljesen kimerültek, voltak pilóták, akik kiszáradtak, égési sérüléseket szenvedtek vagy éppen hánytak a futam közben.

„Velünk is előfordult ilyesmi. A fiúk küzdöttek, elmentek a határig, de ez csak erőnlét kérdése. Ha jó formában vagy, nem leszel rosszul. Ez csak az erőről és a keringésről szól. Ha Verstappenről vagy Hamiltonról beszélünk, ők nem lesznek rosszul, mindent megtesznek a sikerért. Én is sokszor voltam a határon, főleg a pályafutásom első felében, ezzel számolni kell. Volt Adelaide-ben egy forró futam, amin lassítanom kellett, mer különben így jártam volna én is. Meg is előztek sokan. Sokszor éreztem rosszul magam, mert nem volt megfelelő az erőnlétem" – mondta a tízszeres futamgyőztes Berger, aki ezzel arra reagált, hogy többek szerint nem lett volna szabad ilyen körülmények között versenyezniük a pilótáknak.