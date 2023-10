Retteghet Verstappen csapattársa, egyre nagyobb bajban van

A Red Bull mexikói pilótája, Sergio Pérez számára a Katari Nagydíj is borzasztóan sikerült. A 33 éves versenyző óriási lemaradásban van az immár háromszoros világbajnok csapattársához, Max Verstappenhez képest, és egyáltalán nincs biztonságban a jövője az osztrák istállónál.

Pérez az idei szezon elején két futamot megnyert, azóta viszont nagyon visszaesett a formája és rendre csalódást okoz, miközben Verstappen sorra nyeri a versenyeket és döntögeti a rekordokat.

A Red Bull vezetőit aggasztja a mexikói gyenge teljesítménye, akitől hatalmas előrelépést várnak az idény hátralévő részében. Pérez a Katari Nagydíj szombati sprintfutamán kiesett, a vasárnapi versenyen pedig csak a 10. helyen ért célba.

"Égető szükségünk van arra, hogy visszataláljon a formájához, mert így tarthatjuk meg a bajnoki második helyet. Frusztráló, hogy csak egy ponttal távozik a hétvégéről. Még úgy is volt szerintem lehetőség a sok pontra, hogy a mezőny végéről rajtolt" - nyilatkozta a katari hétvége után Christian Horner csapatfőnök.

Az osztrákok tanácsadóját, Helmut Markót is nyugtalanítja Pérez gyengélkedése, a szókimondó szakember már arra is utalt, hogy a következő generáció miatt veszélybe is kerülhet a mexikói jövője a csapatnál.