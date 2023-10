Max Verstappen a kannibál, aki egy másik bolygóról jött

A nemzetközi sajtó egyöntetűen a sorozatban harmadik világbajnoki címét szombaton megszerző és a vasárnapi futamon is diadalmaskodó Max Verstappent, a Red Bull holland versenyzőjét méltatta a Forma-1-es Katari Nagydíj másnapján.

Nagy-Britannia:

The Sun:

"Természetesen Verstappen győzött - ez a 14. sikere az idei 17 futamból. Ráadásként a leggyorsabb körért járó plusz egy világbajnoki pontot is megszerezte."

Daily Mail:

"Verstappen a 11. Forma-1-es versenyző, aki legalább háromszoros világbajnok lett, és az ötödik, akinek sikerült sorozatban három vb-címet nyernie. Ezzel lezárta az F1 történetének egyik leginkább lenyűgöző szezonját."

The Guardian:

"A győzelem és az egész verseny ismét teljes mértékben Verstappen kezében volt."

Spanyolország:

Marca:

"Verstappen nyerte a pokoli hőségben rendezett futamot Piastri és Norris előtt. Drámai verseny volt a 40 Celsius fokos hőségben."

As:

"Max Verstappen lenyűgöző! Egy ideje már történelmet ír a Forma-1-ben és folyamatosan rekordokat dönt a Red Bull-lal, amely egy viszonylag új csapat, de máris a legnagyobb istállók nyomdokaiban jár."

Mundo Deportivo:

"Verstappen egy másik bolygóról jött. Nem lehet nem belegondolni abba, hogy milyen szép lenne a küzdelem a futamgyőzelmekért és a vb-címért, ha Max nem lenne ennyivel jobb a többieknél."

Olaszország:

Gazzetta dello Sport:

"Verstappen egy robot."

Tuttosport:

"Verstappen a kannibál. A Ferrari egy délibáb."

Franciaország:

L'Équipe:

"Verstappen megszerezte a harmadik világbajnoki koronáját, miután mesteri módon uralta a Katari Nagydíj teljes hétvégéjét."

Ausztria:

Kronen Zeitung:

"A régi-új Forma-1-es világbajnok Max Verstappen nem tud betelni a sikerekkel."

Kurier:

"Katari gálaelőadás a világbajnok Verstappentől, feszültség a Mercedesnél. A Red Bull-sztár Verstappen újfent brillírozott és idénybeli 14. futamgyőzelmét aratta."

Svájc:

Blick:

"Pénteken pole pozíció, szombaton világbajnoki cím a sprintfutamon, vasárnap pedig a Katari Nagydíj megnyerése: Max Verstappen az idénybeli 14. versenyén diadalmaskodott. A Red Bull holland sztárja saját rekordját üldözi, amelyet az előző szezonban állított fel 15 futamgyőzelemmel. A 2023-as idényből még öt viadal hátra van."