Hamilton magyarázkodik a kínos bukása miatt

Hiába indulhatott a harmadik pozícióból Lewis Hamilton a Katari Nagydíjon, már az első kanyarban hatalmasat hibázott és kiesett. A bukás után a hétszeres világbajnok vállalta a felelősséget.

Hamilton nagyszerűen indult, de az első kanyarban túlságosan agresszív előzéssel próbálkozott, és éppen csapattársával, George Russellel ütközött. A Mercedes két brit pilótája megpördült, de Hamilton járt rosszabbul, ugyanis a kavicságyban kötött ki és kiesett, míg Russell csak a mezőny végére tudott visszasorolni, de végül a negyedikként fejezte be a versenyt.

A hétszeres F1-es világbajnok az eset után elismerte, hogy hibázott, és teljes mértékben vállalta a felelősséget a balesetért.