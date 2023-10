Sivatagi rali lett a Forma-1-ből, döbbenetes körülmények a katari nyitányon

A Forma–1-es Katari Nagydíj egyetlen szabadedzését a Red Bull holland pilótája, Max Verstappen nyerte meg a két Ferrari, Carlos Sainz és Charles Leclerc előtt. A gyakorlásról készült élő szöveges tudósításunkat ide kattintva olvashatják el.

A hőségben rendezett szabadedzés elején, a lemenő Nap előtt, az erős szél által befújt homokot fokozatosan le kellett tisztítaniuk az autóknak az újraaszfaltozott pálya ideális ívéről. Így aztán rendkívül nehéz, sivatagi körülmények fogadták a pilótákat, akik rengeteget csúszkáltak szinte minden körükben. A széles bukótereknek köszönhetően azonban baleset nélkül megúszta a mezőny a gyakorlást.

Noha a véghajrában már úgy tűnt, ráérzett a mezőny a pályára, és szó szerint gyors köröket is teljesítettek a pilóták, megjósolhatatlan, hogy mik az erőviszonyok a hétvége folytatásában, kezdve az időmérővel. Pláne, mert az így is remeklő Fernando Alonso és a McLarenek például nem is próbálkoztak lágy keverékű abroncsokon.

A Katari Nagydíj magyar idő szerint péntek este 19 órától az időmérővel folytatódik, ami a vasárnap este 19:00-kor kezdődő futam rajtsorrendjét szabja meg. Szombaton 15 órakor sprintkvalifikációt rendeznek, amely pedig a szombat este 19:30-kor induló sprintfutam rajtrácsáról dönt.