Beperelte a botrányt okozó pilótáját a Forma-1-es csapat

Az IndyCar kétszeres bajnokát, a spanyol Álex Palout legalább 23 millió dollárra beperelte a McLaren Racing csapata.

Palou már tavaly is segítette a McLaren Forma–1-es csapatát, hiszen részt vett a 2022-es Egyesült Államok Nagydíjának szabadedzésén, valamint Barcelonában és Spielbergben is segítette a csapatot tesztpilótaként. Az előző év végén a wokingiak be is jelentették, hogy a spanyol versenyző lesz a csapat egyik tartalékpilótája a 2023-as szezonban – májusban ott is volt a Miami Nagydíjon.

A McLaren idén vezetési lehetőséget is adott neki egy F1-es autóval, és az is felvetődött, hogy bekerülhet a sportágba is. Már szó volt arról is, hogy a Szingapúri Nagydíjon vezetheti az autót, de előtte Palou mégis úgy döntött, a bizonytalan jövő miatt inkább elhagyja a csapatot, és marad a Chip Ganassi Racingnél – ellentmondva a korábbi egyezségnek.

A McLaren korábban jelezte, hogy emiatt megszakítja a kapcsolatot Palouval, de egyben a csapat be is perelte a 26 éves spanyol pilótát szerződésszegésért, noha Palou és az ügyvédei úgy gondolják, szabályszerűen járt el a pilóta a távozásakor.

Kedden kiderültek a kártérítési követelmény részletei is: eszerint a McLaren legalább 23 millió dolláros kártérítést igényel, ami a Palou csapathoz való csatlakozásához kötődő jövőbeni szponzorációból, a tartalékpilótaként felemésztett költségekből, a Palou F1-es fejlesztésére fordított összegből és a 2024-es fizetésének előlegéből adódik.

A spanyol pilóta 2021 után 2023-ban is megnyerte az IndyCar-bajnokságot, és a jövő évi mezőnyben is a Chip Ganassi Racing tagja lesz.

Forrás