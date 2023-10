A Ferrari sztárja, Charles Leclerc a távozásáról beszélt

A Ferrari Forma 1-es pilótája, Charles Leclerc elmondta, elképzelhető olyan körülmény, amely után a távozás mellett döntene.

Charles Leclerc 2019-ben, második Formula-1-es idényében csatlakozott a Ferrarihoz - bár szerzett azóta győzelmeket - a 2022-es szezon első harmadát tekintve egyszer sem tűnt úgy, hogy reálisan világbajnoki esélyes lehet a Scuderia. Az elmúlt évek kudarcai után sokszor felmerült a kérdés, hogy vajon meddig lesz türelmes - írja a formula.hu.

"Amikor már nem hiszek a projektben, valószínűleg akkor jön el az idő arra, hogy távozzak. Mivel ezek azok a helyzetek, amikor nem hozod ki a legjobbat magadból, és nem tudod annyira segíteni a csapatot, amennyire annak szüksége lenne erre" - mondta a The Race-nek Leclerc. „De jelenleg egyértelműen nem ez a helyzet. Annyira hiszek ebben a projektben, mint hittem korábban is. Különösen azóta, amióta Fred [Vasseur, a csapatfőnök – a szerk.] megérkezett. Úgyhogy ez egyértelmű jelenleg. Ahogy az is világos, hogy győzni akarok. De hiszek ebben a projektben, és biztos vagyok benne, hogy a megfelelő irányba haladunk" - tette hozzá a Ferrari pilótája.