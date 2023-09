Norris szerint ezért sokkal erősebb minden F1-es csapatnál a Red Bull

A McLaren pilótája, Lando Norris elégedett csapata idei szezonban elért fejlődésével, ugyanakkor tisztában van vele, hogy egyelőre nem képesek a Red Bull nyomába érni.

A Japán Nagydíj során a McLaren volt Max Verstappen egyetlen komoly ellenfele, a brit istálló pilótái, Lando Norris és Oscar Piastri futottak be a második és a harmadik helyen a győztes holland mögött. Az utóbbi nyolc futamon ők szerezték a legtöbb pontot a Red Bull és a Ferrari mögött, és Norris szerint az idényből hátralévő futamokon a konstruktőri ötödik helyről még előrébb jöhetnek.

"A helyzet az, hogy a Red Bull olyan sok éven át volt nagyon versenyképes, hogy olyan területekre is koncentrálhattak, ahol az apróságok jelentős különbséget eredményeznek. Legyen szó mondjuk a gumikopásról, a gumikezelésről vagy hasonlókról. Persze nem csak az időmérőkön erősek, a versenyen még annál is sokkal jobbak, és ott lehet a pontokat szerezni. Szóval hiába van mondjuk egy rossz kvalifikációjuk és indulnak a mezőny végéről, a győzelmi esélyeik még akkor is rendkívül magasak" - írta meg a motorsport.com, miként méltatta a vb-címét Szuzukában megvédő topcsapatot Norris, aki a McLaren pole pozíciójára idén több esélyt lát, mint egy futamgyőzelemre.

"Elég sok olyan terület van még, ahol nem tartunk azon a szinten, ahol a Red Bullhoz képest kellene" - tette hozzá a 23 éves brit pilóta, bár úgy véli, hogy az idei eredményeik alapján bőven reményekedhetnek abban, hogy a jövőben még versenyképesebbek lesznek.