Sebastian Vettel és Jenson Button jövőre csapattársak lehetnek

So if the rumours & story’s are true Seb Vettel, Robert Kubica & Jenson Button are talking to @JotaSport for 2024 @FIAWEC #Porsche963 this can only be good for Sportscar racing & #Porsche can’t it ❓



What Do You Think Good or Bad #PorscheMotorRacing ⚫️ pic.twitter.com/KJcdeQJevu