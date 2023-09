Katarra fel! Világbajnokot avathatnak a sivatagi Forma-1-es futamon

Október 6. és 8. között rendezik a 2023-as Forma–1-es katari nagydíjat Loszaílban, amely a 2023-as sorozat tizenhetedik futama. A tét óriási: az eredmények megfelelő alakulása esetén Max Verstappen éppen itt szerezheti meg harmadik világbajnoki címét.

A sivatagi nagydíj története

A katari sivatagban Forma–1-es versenyt rendezni sokáig elképzelhetetlennek tűnt, ám tudjuk, hiába nehéz terep a sivatag homokja és hősége, ha a dúsgazdag ország vezetése valamit a fejébe vesz, azt előbb vagy utóbb megvalósítja. Így történhetett meg, hogy alapos előkészítő munka után 2021-ben megtartották a katari versenypályán az első futamot, amelyet az akkor a vb-címért hatalmas csatában lévő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyert a holland Max Verstappen (Red Bull-Honda) és a spanyol Fernando Alonso (Alpine-Renault) előtt.

A Forma–1-es eredmények között ez nem számított akkoriban meglepetésnek. 2022-ben aztán kimaradt a mesterséges fényviszonyok között tartott futam, hiszen éppen annak időpontjában rendezték a labdarúgó-világbajnokságot az országban, a két esemény pedig nem fért össze egymással. A Losail International Circuit elnevezésű pálya azonban 2023-ban újra benépesül, október 6. és 8. között versenyeznek itt a világ leggyorsabb pilótái, és az is eldőlt, hogy 2032-ig biztosan lesz az országban F1-es futam, amely hamarosan átkerül egy jelenleg épülő, a mostaninál is modernebb pályára.

Az esélyek

Mondhatnánk, hogy a versenyre, amely előtt sprintfutamot is rendeznek, nehéz tippelni, de ez a megállapítás messze állna az igazságtól. A 2023-as évet a korábbiaknál is jobban dominálja az Oracle Red Bull Racing csapata, amelynek első számú pilótája, a már említett, az első Katari Nagydíj óta kétszeres világbajnokká váló Max Verstappen mindenhol esélyesként ül volán mögé. Sőt annyira kiemelkedik a mezőnyből, hogy hiába van az idei naptárban huszonkét verseny, előfordulhat, hogy már Katarban, a tizenhetedik futamon megszerzi harmadik világbajnoki címét. Ehhez persze az eredmények szerencsés alakulására is szüksége van, de ha ekkor nem, egy vagy két futammal később szinte biztos, hogy révbe ér a holland.

Kire kell még figyelni a tíz jobb és hat bal kanyarból álló, 5380 méteres pályán? A pontverseny második helyén a mexikói Sergio Pérez áll, aki szintén a Red Bull Racing pilótája. A szezonban nyert már futamot, azaz nem lenne hihetetlen, ha ismét sikerülne megelőznie csapattársát, de mindenki tudja, hogy nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Aztán ott van a vb-pontversenyben harmadik Lewis Hamilton, a hétszeres világbajnok, 38 éves veterán, akit minden futamon élmény nézni. Minden idők egyik legjobbja ül autóba a versenyeken a szemünk előtt, ezért hálát adhat, aki szereti a sportágat. Két spanyolt még meg kell említenünk: a Ferrariban ülő Carlos Sainz Jr. szintén nyert futamot a szezonban, és az utóbbi hetekben egyre jobb formát mutat, míg a 42 esztendős, kétszeres világbajnok (2005, 2006) Fernando Alonso sokadvirágzását éli, rá is igaz, hogy boldog lehet minden szurkoló, aki ilyen klasszist láthat körözni.