A nemzetközi sajtó egyöntetűen az idei 13. futamán győztes Max Verstappent, valamint a sorozatban második konstruktőri világbajnoki címét megnyerő Red Bull istállót méltatta a vasárnapi Forma-1-es Japán Nagydíj másnapján.

Nagy-Britannia:

The Sun:

"A Forma-1 sztárjának Japánban aratott győzelme azt jelentette, hogy visszatért a sikerekhez vezető útra."

Daily Mail:

"A bosszú akkor a legjobb, ha hidegen tálalják? Úgy tűnik, Max Verstappen nem hisz ebben a mondásban. A holland címvédő megperzselte riválisait a perzselő szuzukai hőségben."

The Guardian:

"Max Verstappen tökéletes vezetéssel megnyerte a Japán Nagydíjat, ezzel bebiztosította a Red Bull számára a konstruktőri világbajnoki címet, és gyakorlatilag eldöntötte az egyéni pontversenyt is."

The Telegraph:

"Max Verstappennek elérhető közelségbe került a vb-mesterhármas, miután a Japán Nagydíjon visszatalált a győzelmi útra és bebiztosította a Red Bull konstruktőri vb-címét is."

Spanyolország:

Marca:

"Verstappen magához ragadta a kezdeményezést és karnyújtásnyira került a világbajnoki címtől."

Mundo Deportivo:

"Max Verstappen mindenkit padlóra küldött. Az idei szezonban megint nincs vetélytársa."

As:

"Verstappen szárnyakat ad a Red Bullnak."

Olaszország:

Corriere dello Sport:

"Verstappen és a Red Bull uralja a Forma-1-et. Az osztrák istálló hatodik konstruktőri vb-címe aggasztja a Ferrarit."

Gazzetta dello Sport:

"Verstappen könyörtelen."

Tuttosport:

"Győzelem Verstappennek, vb-cím a Red Bullnak. A Ferrari csalódott."

Franciaország:

L'Équipe:

"Verstappen császárrá vált a felkelő nap országában, riválisainak pedig csak morzsákat hagyott."

Ausztria:

Kronen Zeitung:

"A világbajnok Max Verstappen a Japán Nagydíjon visszavágott és bebiztosította a Red Bull számára az egymás utáni második konstruktőri vb-címet."

Kurier:

"Max Verstappen Japánban erődemonstrációt tartott, amellyel megszerezte a konstruktőri vb-címet a Red Bullnak."

Svájc:

Blick:

"Ünnepnap a Red Bull Honda számára: Max Verstappen idei 13. futamgyőzelme a Red Bull hatodik, egymás után a második konstruktőri vb-címét eredményezte."

Tages-Anzeiger:

"Verstappen az idén már 13. alkalommal nyert és ezzel bebiztosította a Red Bullnak a konstruktőri vb-címet."