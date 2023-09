Nevetségessé tette magát Hamilton csapata, és ezt nem mossa le magáról

A Forma–1-es Japán Nagydíjon Max Verstappen olyan fölényben autózott, mintha a szingapúri versenyhétvége meg sem történt volna, ezzel pedig már jövő szombaton háromszoros világbajnok lehet. Sergio Pérez borzalmas teljesítménye ellenére a Red Bull bebiztosította a világbajnoki címét Szuzukában, a McLaren pedig az elmúlt két hétvége alapján bejelentkezett a konstruktőri második helyre. Pláne, hogy a Mercedes eldobott magától két pontot a hajrábeli (megmondjuk, miért érthetetlen és nevetséges) csapatutasítással, amivel minden kétséget kizáróan Lewis Hamiltonnak kedveztek, George Russell kárára, aki ezt nem fogja elfelejteni. Ezután ráadásul Hamiltont is nehéz helyzetbe hozták, aki így szintén kifakadt az istállóra – Toto Wolff csapatfőnök valószínűleg bánja, hogy nem ő irányította a csapatot a hétvégén. A Mercedes mellett azonban az Alpine-nál is voltak különös rádiózások, míg a Ferrarinál ezek hiánya okozott furcsaságot. Többek között mindezek is szóba kerültek a Japán Nagydíjat követő értékelésünkben.