Lewis Hamilton összeveszett a főnökével

A Mercedes Forma–1-es csapatának főnöke, Toto Wolff a szezon végén egy az egyben elfelejtené az idén használt autót, ám Lewis Hamilton egyáltalán nem ért egyet ezzel.

Wolff a Szingapúri Nagydíjat követően mondta azt a kiszámíthatatlannak nevezett W14-esről, hogy ugyan nagyon gyors, de a jövő évi autó építésénél nem használnának fel belőle semmit, így lényegében teljes egészében ki lehet majd dobni a kukába a szezon végén. Ezt az autót a kukába fogjuk dobni még úgy is, hogy nagyon gyors, mert közben új dolgokba kezdtünk. Azt hiszem, eléggé biztató jeleket kapunk a szélcsatornából egy kiegyensúlyozott, összeszedettebb autóról – mondta Wolff a Motorsportnak a jövőre használt W15-ről. – A kérdéseinkre tehát megvannak a válaszaink, és már várjuk, hogy lássuk az eredményeket a bíztatóbb perspektívával."