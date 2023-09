A mogyoródi Forma-1-es pálya olyan tökéletes lesz, mint a budapesti atlétikai stadion

Frankl András sportújságíró és korábbi sportkommentátor szerint a mogyoródi Forma-1-es pálya a tervezett felújítás után "ugyanolyan tökéletes lesz, mint például az új budapesti atlétikai stadion".

A szakíró a Nemzeti Sporthíradónak adott interjúban kijelentette, hogy ha Bernie Ecclestone, az F1-es világbajnoki sorozat korábbi jogtulajdonosa nem szerette volna annyira Magyarországot, akkor már rég nem lenne Magyar Nagydíj.

"Igazából három-négy évvel ezelőtt hajszál híján lemondtak a magyar pályáról, de valahogy csak sikerült meggyőzni őket, most pedig egy-két éven belül szebb és jobb lesz a létesítmény és akkor valóban 2032-ig rendezhetünk Forma-1-es futamot, ami nagyon jó hír, mert ma már nagyon kevés pálya van a Forma-1-ben, ami ennyire régóta megszakítás nélkül otthont ad versenyeknek" - jelentette ki Frankl András.

A szakíró kiemelte, hogy a mogyoródi létesítményben található gokartpálya "nagy siker a külföldi fiatalok között", és mivel a Hungaroring területi elhelyezkedése kiváló, a környező, valamint a többi közép-kelet-európai országból is sokan utaznak el Magyarországra egy Forma-1-es hétvégére.

"Tárgyalnak már a MotoGP-futamokról is, amivel kapcsolatban nagyon pozitív a hozzáállás, számomra pedig nem kétséges, hogy annak a sorozatnak is kiváló házigazdája lenne a Hungaroring. Én egyébként örülnék egy rockkoncertnek, mert a ringnek alapvetően is jó a hangulata, hát még milyen lenne egy nagyszabású koncerten" - jelentette ki.

Frankl András úgy fogalmazott, "most, hogy elkezdünk igazi pénzt költeni a pályára", meggyőződése, hogy a Hungaroring "remekül fog futni 2032-ig".

"Azt, hogy mondjuk 10 év múlva mennyire lesznek lelkesek az emberek az autósport iránt, nem tudjuk. A környezetvédő mozgalmak tevékenysége az egyik oka annak, hogy Németországból és Franciaországból például eltűnt a Forma-1, de hogy a manapság tiktokozó fiatalok felnőttként majd akarnak-e autóversenyekre járni, azt jelenleg lehetetlen megmondani" - vélekedett Frankl.

Július 22-én jelentették be, hogy a 2032-es idényig biztosan a Forma-1-es versenynaptár egyik helyszíne marad a Hungaroring, miután ötéves szerződéshosszabbítást írtak alá a felek.