Balesetet szenvedett a szingapúri futam egyik dobogósa

A Forma–1-es Szingapúri Nagydíjat a ferraris Carlos Sainz nyerte a mclarenes Lando Norris és a mercedeses Lewis Hamilton előtt. Lássuk, hogyan értékelték a futamot a dobogósok!

Carlos Sainz rajt-cél győzelemmel szerezte meg élete második elsőségét, de a hajrában meg kellett izzadnia ezért. Noha már a rádióban is jelezte, szándékosan engedte közel magához a riválisokat, és maradt tartalék a Ferrarijában.

„Köszönöm mindenkinek ezt a fantasztikus hétvégét, hogy ennyit dolgoztak azért, hogy fordítsunk a sorsunkon. Minden tökéletes volt, és szerintem a tifosi nagyon boldog most – mondta Sainz a leintés után. – Nagyon kellett vigyázni a gumikra, majd mégis korábban kellett kiállnunk a vártnál, de végül bejött a taktika. Landónak adtam DRS-t, hogy segítsek neki, így noha kontrolláltam a futamot, szoros lett a vége, de meglett az első hely."

Lando Norris egész hétvégén esélyes volt a dobogóra a fejlesztett McLarenjében, és végül úgy tűnt, a győzelemre is volt esélye Sainz segítsége miatt. Ez nem sikerült és mint elárulta, a végén ő is balesetet szenvedett, amikor a falat érintette az autójával.Végül nagyobb gond nélkül megúszta, és részben George Russell még nagyobb hibája és kiesése miatt a második helynek örülhetett.

„Carlos nagylelkű volt, hogy segítette a sajátja mellett az én versenyemet is. A Mercedesek kiállása után nagyon kemény volt a futam, de sikerült magunk mögött tartani őket, úgyhogy nagyon boldog vagyok – nyilatkozta Norris, aki ironikusan-humorosan megjegyezte azt is, hogy nem fáradt el fizikailag. – Az utolsó körben ugyanabban a kanyarban én is hozzáértem a falhoz, de én szerencsésebben jártam, mint az engem követő George, akit sajnálok, mert kiválóan teljesített. A kiesése után már ki tudtam engedni, és sok pontot tudott szerezni a csapat."

A harmadik Lewis Hamilton lett, aki ezzel összetettben is feljött a harmadik helyre. A brit az utolsó körig nem állt dobogós helyen, de csapattársa hibája után a végén még Norrist is támadhatta. Ez ugyan nem sikerült, de a 16 ponttal nem volt elégedetlen a brit.