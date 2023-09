Elvehetik Michael Schumacher világbajnoki címét

Azok után hogy Felipe Massa jogi útra terelte a 2008-as világbajnoki cím kilétét, és ezzel veszélybe került Lewis Hamilton első vb-elsősége; most a Forma–1 másik hétszeres világbajnokának, Michael Schumachernek az első összetett sikerét is megkérdőjelezték.

Egy Forma–1-es újságíró, Roger Benoit nemrég egy interjúban arra a kérdésre, hogy szerinte Michael Schumacher-e minden idők legjobbja, azt mondta, hogy számára a német nem hétszeres, csak hatszoros világbajnok – vette észre a Mandiner. Hatszoros világbajnokként nyilvánvalóan a top öt pilóta közé tartozik. Tudom, hogy hétszer szerezte meg a világbajnoki címet, de az 1994-eset szerintem el kellene tőle venni, hiszen azt csak azért nyerte meg, mert hibázott Damon Hill-lel szemben" – mondta Benoit.

Ezzel Benoit az 1994-es szezonzáró Ausztrál Nagydíjra utalt, amelyet egypontos előnnyel várt Schumacher Hill előtt. Amikor Schumacher egy hibája után a Williams brit pilótája meg akarta őt előzni, rárántotta a kormányt. Schumacher a balesetben azonnal kiesett, Hillnek pedig az első felfüggesztés eltörése miatt a bokszban zárult a versenye, így az esetet büntetés nélkül megúszó német lett a világbajnok.

Schumacher hasonlóan egy riválisának okozott balesetet 1997-ben is, amikor Jacques Villeneuve ellen követett el szándékos szabálytalanságot a szezonzárón, ám akkor egyébként is a kanadai lett végül a világbajnok, és a németet utólag ki is zárták a sorozatból.

A Mandiner kiemelte, hogy Felipe Massa ügye miatt a Forma–1 vezetése az összes korábbi világbajnokságot átvizsgálhatja, így akár Hamilton mellett Schumacher világbajnoki címe is veszélybe kerülhet. Hiszen míg a brit részben a Renault okozta szingapúri botránynak, addig a német Benoit szerint a saját maga okozta balesetnek köszönhetően szerezte meg az első összetett elsőségét.