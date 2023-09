Szinte hihetetlen, de már ezen a hétvégén eldőlhet egy bajnoki cím az F1-ben

Bár még csak szeptembert írunk, így hihetetlennek tűnik, de a Forma–1-es konstruktőri pontverseny akár már most hétvégén eldőlhet.

Ehhez "csak" annyi kell, hogy a Red Bull egy újabb kivételes teljesítményt tudjon letenni az asztalra, miközben a legfőbb ellenfél nagy botlást mutasson be - írja a Motorsport.

Jelenleg ugyanis a Red Bullnak 310 pontos előnye van a Mercedesszel szemben, így már most esélye van az idei konstruktőri világbajnoki cím megnyerésére. A matek szerint a Red Bull csak úgy lehet konstruktőri győztes Szingapúrban, ha kettős győzelmet szerez, a Mercedes pedig pont nélkül zárja a hétvégét. Amennyiben Verstappenék a leggyorsabb kört is elhozzák, tehát a maximális 44 egységet gyűjtik be, úgy a rivális szerezhet egyetlen pontot.

A futam azonban akkor is a Red Bull bajnoki címével zárulna, hiszen annyi ponttal vezetne, amennyi a még hátralévő helyszíneken összesen szerezhető lenne. Ha valami csoda folytán pontegyenlőség alakulna ki az idény legvégén, akkor is ők nyernének, hiszen jóval több futamot nyertek.

A Red Bulltól tehát kettős győzelem kell, a Mercedestől pedig egy nullázás, és akkor nincs kérdés. Erre azért viszont továbbra sem mutatkozik óriási esély, így sokkal valószínűbb, hogy az egy héttel későbbi Japán Nagydíjon láthatunk majd bajnokavatást, akár duplát is, hiszen ott már Verstappen is elhódíthatja az egyéni címet.