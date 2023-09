Kiderült, milyen időjárás várható a Szingapúri Nagydíjon

Hétvégén Szingapúrba érkezik a Forma-1 mezőnye, ahol tizenöt éve az első éjszakai futamot rendezték. A 2023-as szezonra jelentős változáson esett át a pálya vonalvezetése, ami hatással lehet a versenyre. Most az is kiderült, hogy az újítás mellett az időjárással is meg kell-e majd küzdeniük a pilótáknak.