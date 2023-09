A Red Bull leleplezte a Verstappen és Pérez autója közti különbségeket

A Red Bull Forma–1-es csapatának főmérnöke, Paul Monaghan elárulta, hogy van különbség Max Verstappen és Sergio Pérez autója között, de csak minimális mértékben.

Verstappen az idei 14 versenyből 12-t megnyert, beleértve az utolsó 10-et is, emiatt különösen Mexikóban nagy volt a felháborodás, hogy bizonyára nem egyenlő feltételeket kap a két pilóta.

Monaghan végre leleplezte, hogy valóban így van, ám a két RB19-es autó közti különbség sokkal kisebb, mint amekkora 2021-ben volt a járművek között.

"A pilóták mindig finom változtatásokat akarnak a saját autóikon, ebben semmi szokatlan nincsen. De [Pérezé] így is nagyon hasonlít Maxéhoz, még a beállítási preferenciákat tekintve is – mondta Monaghan. – Olyan kicsik a különbségek, hogy talán annál is kevesebb, mint ami a 2021-es autóik között volt. Szóval nagyon közel állnak egymáshoz."

