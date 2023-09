Verstappen főnöke elárulta, ki győzheti le a zseniális hollandot

Christian Horner, a Forma-1-es világbajnoki címvédő csapat, a Red Bull főnöke kendőzetlen őszinteséggel beszélt Max Verstappenről, és ezzel alighanem sokaknak okzott kellemetlen pillanatokat.

Az aktuális címvédő, az utóbbi két világbajnoki sorozatot egyaránt megnyerő Max Verstappen az idei szezonban is biztos befutónak tűnik: Monzában sorozatban a tizedik győzelmét aratta, amivel megdöntötte Sebastian Vettel rekordját. A hollandnak nyolc futammal a szezon vége előtt 145 pont az előnye csapattársával, Sergio Pérezzel szemben, és aligha veheti el tőle bárki is a harmadik világbajnoki címet. Ezt erősítette meg a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner is.

Max most olyan időszakában van, amikor jóformán legyőzhetetlen. Nem hiszem, hogy van bárki is a mezőnyben, aki képes arra, amit ő tesz az autóban. A csapattársának lenni most a leghálásabb dolog a világon, mert olyan magasra teszi a mércét. Szerintem most egy korszakos pilóta tündöklésének vagyunk a tanúi - áradozott a holland bajnok főnöke.

Horner szerint Verstappen zsenialitását olyan pillanatok is alátámasztják, mint, amikor rajtbüntetés ellenére is nyerni tudott, vagy, amikor a szaúdi nagydíjon egy műszaki hiba miatt csak a 15. helyről rajtolhatott, a futamon azonban szenzációsan ment, és végül a második helyen zárt.