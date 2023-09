Kiderült, mi Fernando Alonso csapattársának a valódi neve

Kiderült, hogy mi az Aston Martin kanadai pilótájának, Lance Strollnak a valódi neve.

A 24 éves pilóta, akinek az Aston Martin tulajdonosa, Lawrence Stroll az édesapja, nehéz szezont fut, a 42 éves Fernando Alonso sokkal jobb teljesítményt nyújt nála. A kanadai versenyző csupán a 9. helyen áll a vb-pontversenyben, míg kétszeres világbajnok spanyol csapattársa a 3. jelenleg. A gyenge eredmények kapcsán olyan pletykák is napvilágot láttak, miszerint Stroll abbahagyja az F1-es versenyzést, és teniszkarrierbe kezd, ám ezt gyorsan cáfolták az Aston Martinnál.

A fiatal pilóta nemrég más vonatkozásban került a figyelem középpontjába, ugyanis kiderült, hogy az eredeti neve Lance Strulovitch, de ő a vezetéknevét inkább lerövidítette Strollra. Valószínűleg ez családi hagyomány, mert a versenyző édesapjának is Strulovitch a vezetékneve, de a 62 éves üzletember is a Stroll nevet használja. A szurkolókat is alaposan meglepte a hír, legtöbbjüknek fogalmuk sem volt arról, hogy a kanadai pilóta neve valójában Strulovitch.

Lance Stroll egyébként igazi világpolgár, apai ágról orosz származású, és a kanadai mellett belga állampolgársággal is rendelkezik.

Forrás