Verstappentől sokkal jobban félne, mint Hamiltontól a Forma-1-es világbajnok

A 2009-es Forma-1-es világbajnok Jenson Button úgy véli, hogy Max Verstappen csapattársának lenni komolyabb kihívás lenne, emiatt a Red Bull holland pilótájától jobban félne, mint a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltontól.

Hamilton nem rég megjegyezte, hogy Verstappennek még nem volt olyan szintű versenyhelyzetben csapaton belül, mint amiben ő már többször is, utalva arra, hogy neki sokkal keményebb csapattársai voltak az elmúlt években. Button 2010 és 2012 között volt Hamilton csapattársa a McLarennél, és azon a véleményen van, hogy a jelenlegi helyzetben is inkább lenne a brit partnere, semmint Verstappené, mivel a hollandot ilyen körülmények között legyőzhetetlennek tartja.

Azt hiszem, Lewisnak nagyon kemény csapattársai voltak, világbajnokokkal osztozott a másik autón, míg Maxról ez nem mondható el"

– mondta Button a Sky Sportsnak.

A harmadik világbajnoki címére hajtó Verstappen 2015-ben mutatkozott be az F1-ben, vagyis két szezonon keresztül osztozott a rajtrácson Buttonnal, aki a 2016-os szezon végén vonult vissza. Az egykori brit világbajnokot azonban már korábban is lenyűgözte a holland, akiről 2019-ben kijelentette, hogy ő a leggyorsabb pilóta, akit valaha is látott F1-es autót vezetni.

A 25 éves versenyzőnek az elmúlt évekbn olyan csapattársai voltak, mint Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon és Sergio Pérez. Button szerint ijesztőbb feladat lenne Verstappen csapattársának lenni, mintsem Hamiltoné.

"Jobban félnék attól, ha Max ellen kellene ugyanazzal az autóval versenyeznem. Azt hiszem, ez azért van, mert az autót az ő stílusára tervezték, vagy mert ösztönösen képes vezetni egy olyan autót, amit Adrian Newey tervezett.

"Szerintem Adrian kínál neki egy autót, és azt mondja: 'Ez a világ leggyorsabb autója. Ha elveszel az első leszorítóerőből, akkor lassabban fog menni, de könnyebb lesz vezetni.' Max pedig azt mondja: 'Rendben, úgy kell vezetnem, ahogyan ezt az autót megalkottad, és olyan gyorsan kell vezetnem, amilyen gyorsan csak tudok. Szóval szerintem nagyon jó ebben. És szerintem sok pilótának nehéz ezzel megküzdeni. Szóval Lewisnak voltak keményebb csapattársai, de Max ellen én nem szívesen mennék" – dicsérte a Red Bull-pilóta teljesítményét Button.