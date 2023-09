Soha nem látott történelmi rekorddöntésre készül a Red Bull

A Red Bull F1-es csapatánál abban bíznak, hogyha Szingapúrban is nyernek, akkor képesek lehetnek arra, hogy az összes idei futam során az élen végezzenek.

A Forma-1 történetében eddig még nem fordult elő olyan hatalmas bravúr, hogy egyetlen istálló pilótái nyerték volna meg az összes futamot egy adott idényben. A Red Bull azonban 2023-ban jó úton halad a rekord felé, az eddigi 14 versenyből az összeset megnyerték: 12-szer Max Verstappen, 2-szer Sergio Pérez végzett az élen.

Az osztrákok 80 éves tanácsadója, Helmut Marko szerint, amennyiben a következő futamot, a Szingapúri Nagydíjat is megnyerik, akkor nagyon reálissá válik a történelmi siker elérése.

"Először is az a célunk, hogy bebiztosítsuk a világbajnoki címeket. De mondjuk úgy, hogyha Szingapúrban is győzünk, akkor megvan az esély rá, hogy az összes futamot megnyerjük. Természetesen most már ez vált a céllá. A szezon elején nem volt ez reális, és még soha senkinek nem is sikerült. A McLarennek itt Monzában szakadt meg a sorozata, úgyhogy a sajtó kreált is egy sztorit, hogy majd ránk is lecsap az átok, de nem hagytuk" - nyilatkozta Marko.