"Valami nagyon félre ment" - Fernando Alonso a Forma-1-es szabályokat szidta

Az Aston Martin kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso a Red Bull elképesztő dominanciája láttán élesen kritizálta az új F1-es szabályokat, ugyanis szerinte a változtatások elbuktak.

Tavaly azzal a szándékkal vezettek be új technikai szabályokat a Formula-1-be, hogy megkönnyítsék az autók követését és ezáltal az előzéseket. A tavalyi adatok ezzel kapcsolatban biztatóan is alakultak, főleg a középmezőnyben alakultak ki kemény küzdelmek, elől viszont nem sokat változott a helyzet. Idén már több pilóta is jelezte, hogy nehezebbé váltak az előzések, most pedig Fernando Alonso szólalt fel, aki úgy érzi, valami nincs rendben a szabályokkal, ha a Red Bull továbbra is fényévekkel a versenytársak előtt jár.



"Kétféle nézőpont létezik. Az egyik az, hogy az új szabályok egyértelműen jó dolgokat hoztak magukkal. A mostani autókkal sokkal jobban tudjuk követni az előttünk haladót, mint korábban. Nincs olyan nagy turbulencia. A mezőny is rendkívül szoros, feltéve hogy nem számítjuk bele az első kettőt, akiket viszont mindenki látni akar. Ha viszont megnézzük a mezőnyt a harmadiktól az utolsóig, akkor néha még a Q1-ből is nehéz továbbjutni, hiszen négy tizeden belül van 16 autó. Ebből a szempontból tehát valóban sikerült elérni az egyenlőséget. Másfelől viszont, valami nagyon félre ment, mivel az elmúlt 25 versenyből 24-et a Red Bull nyert meg. Ez biztosan nem szerepelt a tervek között. Nem tudom, hogy mit esznek vagy isznak, de mindenben ők a legjobbak. Nekik van a leggyorsabb autójuk, versenyzőjük, nem hibáznak. A boxutcában is ők a leghatékonyabbak, a rajtjaik kiemelkedőek és a stratégiájuk is hibátlan. Jelenleg nincs gyenge pontjuk, pedig mindenki keményen dolgozik azon, hogy találjon egyet" - mondta a kétszeres világbajnok spanyol pilóta a Cadena SER rádió El Larguero című műsorában.

Az Aston Martin versenyzője Monacóban, Kanadában és Hollandiában is közel járt ahhoz, hogy megszerezze a hőn áhított 33. futamgyőzelmét, ám a Red Bull és Max Verstappen sikerszériája miatt ez még továbbra is várat magára. Alonso elárulta, hogy a szezon elején még élvezte a nagy felhajtást, amiatt hogy mindenki győzelmet várt tőle, de mára már kicsit fárasztónak érzi.



"Eleinte még tetszett, most már viszont inkább fárasztó. Most már attól félsz, hogy csalódást okozol, mert olyan sokan beszélnek a 33.-ról. Minden egyes nap ezért dolgozunk, de majd kiderül, hogy meg lehet-e valósítani vagy sem" – mondta Alonso.