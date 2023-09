Hamilton összevissza beszél a jövőjéről

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nemrég hosszabbított 2025-ig a Mercedesszel, de már a következő szerződésére tett utalásokat.

Hamilton korábban azt mondta, hogy 40 évesen már nem akar a Forma-1-ben versenyezni, de azóta meggondolta magát, és már nem tartja elképzelhetetlennek, hogy ennyi idősen is maradjon a száguldó cirkuszban. A hétszeres világbajnok többször is bírálta a Mercedest az utóbbi idők eredménytelensége miatt, azonban 2025-ig hosszabbított, és még ennél is tovább maradhat az F1-ben a most 38 éves brit. Persze ez nem lenne egyedi eset, hiszen Fernando Alonso jelenleg 42 éves és még esze ágában sincs visszavonulni.

"Ami a hosszabb távot illeti, már most a következő szerződésemen gondolkozom, hogy miként fog kinézni és mennyi ideig fog tartani. Úgy tervezem, hogy itt leszek még egy ideig. Persze az is lehet, hogy változik még valami. Lehet, hogy jövőre visszajövök és azt mondom, a pokolba. Ki tudja?" - nyilatkozta Hamilton, aki a jelek szerint még bizonytalan a jövőjét illetően.

"Sosem tudod, hol leszel az életben, de én most arra koncentrálok, hogy minden nap pozitív maradjak. Tudom, hogy ez senkinek sem egyszerű. Igyekszem fitt és egészséges maradni, megtalálni az egyensúlyt aközött, hogy élvezem az életet és a munkát. Úgy vélem, most egészen jó helyzetben vagyok ezen a téren. Ez pedig lehetővé teszi, hogy imádjam, amit csinálok" - idézte a motorsport.com a hétszeres világbajnok szavait.